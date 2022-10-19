Çanakkale'de, Projektör Tepe Şehitliği'nin ihya çalışmaları başladı



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ihya çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Küçükanafarta köyünün kuzeybatısında tespit edilen Projektör Tepe Şehitliği'nin de ihya çalışmalarına başlandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5 bin ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritası'nda yeri işaretli olan Projektör Tepe Şehitliği'nin ihyası, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp'in danışmanlığında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında şehitlikte, Çanakkale Kara Savaşları sürecinde bölgede görev yapan 1'inci, 17'nci, 33'üncü, 35'inci, 39'uncu ve 126'ncı alaylardan tespit edilen toplamda 322 şehidin ismi yazılacak. Çalışmaların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde, 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yakınlarında, 1915 Siper Canlandırması Projesi hayata geçiriliyor. Yapılacak çalışmalarla Çanakkale Kara Savaşları sırasında kullanılan siperler birebir taklit edilip hazırlanacak. Savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırılacak.

'BURADA 322 ŞEHİDİMİZ KEFENSİZ YATIYOR'

Projektör Tepe Şehitliği hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan'ın her alanı Çanakkale kahramanlığıyla, fedakarlığıyla kendini hissettirmekte. Şu anda 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazan, vatan, millet, kutsal değerler uğruna canını ortaya koyarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ebedi istirahatgahı olan ve yeni tespit ederek ihya ettiğimiz Projektör Tepe Şehitliği'ndeyiz. Burada 322 şehidimiz kefensiz yatıyor. 107 yıldan beri onlar uğurlarına şehit oldukları bu topraklarda ebedi istirahatgahlarını yapmaktalar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak kahramanların hatıralarını yaşatmak ve uğruna şehit oldukları bayrağın gölgesinde ebedi istirahatlerini yapmaları için çalışmalarımızı başlattık. 322 Mehmetçiğimizin ismini tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Doğal dokuyu, orijinalliğini bozmadan en az seviyede beton ve demir kullanarak çok sade bir şekilde bu şehitliklerimizi ihya ediyoruz. Tarihi Alan'da hala yeni şehitlikleri bulmaya, tespit etmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar birçok şehitliğimizi hem tespit ettik hem de ihya ettik, bunları devam ettireceğiz. Bu şehitlikleri aramaya, nerede bir şehit mezarı varsa onu bulmaya kendimizi adapte ettik. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün şehitlerimizi bularak, uğruna şehit oldukları bayrağın gölgesinde şehitliklerini ihya edeceğiz" dedi.

'ÇANAKKALE RUHUNU BU SİPERLERİN İÇERİSİNDE YAŞATMAK İSTİYORUZ'

1915 Siper Canlandırması Projesi hakkında bilgi veren Kaşdemir, "Çanakkale ruhunun doğmuş olduğu bu topraklarda, Çanakkale Savaşları'nın sürdüğü 8,5 aylık süreçte, siperler çok önemli bir yer tutuyor. Siperler Mehmetçiğin yeri geldiği zaman çatıştığı, ileri atıldığı, hücum ettiği, yeri geldiği zaman dinlenip uyuduğu, yeri geldiği zaman yemek yediği, yeri geldiği zaman günlerce içinden çıkmadığı 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı alanlardan bir tanesi. Çanakkale Savaşları siper savaşlarıyla meşhurdur. Dünyada siper savaşlarının en çetin yaşandığı muharebe alanlarından bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı döneminde bir siperin yüksekliği ve genişliği 2 metre civarındaydı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu siper canlandırma işinde yaklaşık 235 metrelik bir çalışma yaptık. 10 bölümden oluşan bu çalışmada Mehmetçiğin dinlenme anı, yemek pişirme anı, uyuma anı, belki gözetleme anı, hücum etme anı, birçok faaliyet burada canlandırılmış olacak. Çanakkale ruhunu bu siperlerin içerisinde yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-19 17:04:06



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