Köy muhtarı, yemek masasında tartıştığı kişiyi öldürdü (3)

26 yaşında İsveç'in en genç bakanı oldu

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MUHTAR TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, birlikte yemek yediği Hasan Umut Durmaz'ı, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Mecidiye Köyü Muhtarı Emin Baynar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Cemhan ŞEN

2022-10-19 22:31:58



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