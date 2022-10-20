Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)

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ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından saat 11.45 itibarıyla açıldı. Kuzey ve güney yönlerinde bekleyen gemilerin boğaz geçişine izin verildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-20 12:20:53



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