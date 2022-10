Sarıgül, Çanakkale'de af çağrısını yineledi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'de af çağrısı yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerin kapasitenin üzerinde son derece fazla kader mahkumu var. Bu kadar mahkumunu anneleri, babaları, toplumla buluşturmak için affet Türkiye'm" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Sarıgül, yaptığı açıklamada cezaevi kapasitelerinin çok arttığını söyleyerek, af çağrısını yineledi. Sarıgül, "Pandemi koşulları nedeniyle cezaevlerine esnaflarımız var. Çeklerini, senetlerini ödeyemediler. Büyük bir sıkıntı içerisinde girdiler. Özellikle bir güç gençlerimize ulaştı. Binlerce gencimizi ne yazık ki uyuşturucu batağına itti. Sadece uyuşturucu kullandıkları için cezaevine giren binlerce genç var. Cezaevinde dünyaya gelen çocuklar var. O çocuklar daha yaşamla buluşamadılar. Dışarıda çocuklar var. Annelerine, babalarına kavuşamadılar. O nedenle şefkatli devletim, vicdanlı devletim, merhametli devletim. Anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiye'm. Pandemi koşulları münasebetiyle online yargılamalar oldu. Maalesef gözden kaçan konular oldu. Cezaevleri kapasitenin üzerinde, son derece fazla kader mahkumu var. Bu kadar mahkumunu anneleri, babaları, toplumla buluşturmak için affet Türkiye'm" diye konuştu.

'SAHALARDA EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK YAPMALIYIZ'

Milli maçlarda verimin düştüğünü söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Neden biliyor musunuz? Sahada 8 tane yabancı, 3 tane Türk oynuyor. 8 tane yabancının olması, 3 tane Türk'ün olması, artık taraftarları, futbolculara yabancılaştırıyor. Eskiden takımlarımızı rahatlıkla sayabilirdik. Ama şu anda taraftarlar kendi takımlarını saymıyorlar. Çünkü sahada 8 tane yabancı var. 8 tane yabancı yerine sekiz tane Türk'ün, 3 tane yabancının oynamasını bütün spor kamuoyundan bekliyorum. Bütün spor kamuoyuna çağrım şudur, kaliteli yabancılar yok. 8 Türk oynasın, ama 3 tane yabancı oynasın. O 3 tane yabancı da son derece kaliteli olsun. Galatasaray'a gelen Hagi gibi, Fenerbahçe'ye gelen Alex gibi, Beşiktaş'a gelen Quaresma gibi önemli oyuncular olsun. Son 2 yılda 280'in üzerinde yabancı oyuncu gelmiş gitmiş ve 800 milyon dolar parayı sokağa atmışız. Sahalarda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Ve o sahalarda bizim çocuklarımız olmalı ki milli marşın ruhunu, milli marşın heyecanını kavrasınlar."

'SEÇİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN BİR SİYASİ PARTİYİZ'

Altılı masa hakkındaki düşünceleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Sarıgül, "Türkiye'de daha çok masalar kurulur, masalar dağılır. Bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka olmalıdır. Ama Türkiye iki masaya mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ülkedir. Seçim takvimi açıklanır, seçim takvimi olduktan sonra daha birçok siyasi parti arasında ittifak olur. Türkiye Değişim Partisi olarak 'Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilemez' diyen bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye milletvekilliğini, seçim sistemini değiştirmek isteyen bir siyasi partiyiz. Belli ilkelerimiz ve prensiplerimiz doğrultusunda seçim yaklaştıkça Türkiye'de daha çok önemli ittifak kurulur. Toprağına, bayrağına bağlı olan, ulusal birlikten ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren Türkiye'deki evrensel hukuk kurallarını uygulayacak, her zaman yeni yapılar ortaya çıkacaktır" dedi.

Altılı masanın aday çıkarmaması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Ülkemizde daha çok babayiğit var. Hiç merak etmeyin. Türkiye gerçekten iki ittifaka mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ve son derece deneyimli bir ülkedir. Seçimler yaklaştıkça daha birçok alternatifin ortaya çıkacağına inanıyorum. Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı. Seçimler yaklaşırken herkesin daha dikkatli, daha hassas ve daha objektif olması lazım. Çünkü siyasi parti genel başkanları toplumu temsil ediyor. Siyasi parti genel başkanları ülkeyi temsil ediyor. Her attığımız adımdan, her verdiğimiz karardan bütün milletimizi düşünmekle bütün milletimizin sorumluluğunu aldığımız için son derece dikkatli, hassas olmamız gerekiyor."

Sarıgül, açıklamalarının ardından Çarşı Caddesi'nde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. (DHA)

