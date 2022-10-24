Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı´nda görüş mesafesi normale döndü. Kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilere, yaklaşık 2 saat sonra geçiş izni verildi. (DHA)

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-24 14:27:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.