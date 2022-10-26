Çanakkale'de 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir soğuk hava deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Canlı olmadığı tespit edilen deniz patlıcanları imha edilirken, işletmeye 29 bin 750 TL ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-26 11:12:40



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