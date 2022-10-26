5'inci kez çağrıldığı hastanede doku uydu, böbrek nakliyle hayata tutundu



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'de kanser nedeniyle böbreğinin biri alınan, diğerinin ise yetersiz olmasından dolayı diyalize bağlı yaşayan Binnur Çırak (61), 5'inci kez çağrıldığı hastanede bağışlanan böbreğin dokusunun uyumlu olmasıyla yapılan nakil sonrası sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Binnur Çırak'ın 2017'de böbrek kanseri nedeniyle bir böbreği ameliyatla alındı. Çırak'ın ilerleyen zamanlarda kalan böbreği yeterli fonksiyon göstermeyince diyaliz tedavisine başladı. Çırak, böbrek nakli olmak için 5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürlüğü'ne başvurdu. Daha önce 4 defa hastaneye çağrıldı ancak doku uyumu sağlayamadığı için böbrek nakli gerçekleştirilemedi. Çırak, geçen 8 Ekim'de bir kez daha nakil için çağrıldı. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları tarafından bağışlanan organlardan sol böbreğinin dokusu, Çırak'a uyum sağladı. 3 saatlik operasyonun ardından Çırak, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, şu ifadeleri kullandı:

"8 Ekim'de Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri ve sağ böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, sol böbreği ise merkezimize getirildi. Böbrek nakli gerçekleşen hastamıza 5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konmuş yine 5 sene önce merkezimize kaydolan Çırak'a 4 defa böbrek çıkmasına rağmen doku uyumu sağlanamadığı için nakil yapılamamıştı. 5'inci kez hastaneye çağrıldığında, sıralamada 5'inci sırada olmasına rağmen doku uyum testlerinde sadece kendisine uygunluk durumu saptandığından hastamızı nakil işlemine aldık. İlginç bir şekilde nakil süreci 5 rakamı ile rastlantı halinde olan ve kendi aramızda 'beşte beş' diye isimlendirdiğimiz hastamızın, ameliyat sonrası takılan yeni böbreği hızla normal fonksiyon göstermeye başladı, idrar çıkışı ve kreatinin değerleri sağlıklı bir insanın seviyelerine ulaştı."

Nakille sağlığına kavuşan Çırak ise "Haftanın 3 günü diyalize giriyordum. Bu durum hem aile hem de sosyal hayatımı kötü etkiliyordu. Böbreklerim çalışmadığından kana kana su içemiyordum. Nakille sağlığıma kavuştum. Şu an gayet iyi durumdayım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-26 16:13:51



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