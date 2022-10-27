Çanakkale açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı, 75 kaçak göçmen kurtarıldı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen toplam 75 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 kaçak göçmeni de yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-10-27 21:13:44



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