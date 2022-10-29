Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu; binlerce vatandaş fener alayında buluştu



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99´uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı.

Çanakkale´de Cumhuriyet´in 99´uncu dönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00´da başladı. Yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri, meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal´in Askerleriyiz', `Ne Mutlu Türküm Diyene´ sloganları atıp, İzmir Marşı´nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası´nda sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-29 21:51:57



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