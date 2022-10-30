

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarlasını düzenlemesi için kiraladığı operatörün kullandığı iş makinesinin çarptığı emekli polis İbrahim Koç (56), yaşamını yitirdi.Olay, Bayramiç´e bağlı kırsal domuzcu ovası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis İbrahim Koç tarlasına, 1 ay önce toprak attırdı. Koç, daha sonra tarlasındaki toprakları yayması için, iş makinası operatörü Ş.D. (69) ile anlaştı. S.D. yönetimindeki iş makinesinin kepçesi, çalışma esnasında Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Koç´u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koç, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye İbrahim Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ş.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmanın domuzcu ovası mevkiindeki tarlalarda incelemesi ve araştırmasından görüntü.

-Olayın olduğu tarladan görüntü.

-Yaşamını yitiren emekli polis İbrahim Koç'un sağlık resminden görüntü.Haber Kamera: Fatih DALDAL BAYRAMİÇ / Çanakkale (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale

2022-10-30 01:23:29



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