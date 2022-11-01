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Çanakkale'de 'Sosyal Konut Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme' etkinliği

DHA

Çanakkale'de 'Sosyal Konut Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme' etkinliği


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında gelen mobil araç ile 'Sosyal Konut Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme' etkinliği düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'İlk Evim', 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında hazırlanan mobil tanıtım aracı, Çanakkale'ye geldi. İskele Meydanı'nda konuşlanan mobil tanıtım aracında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa projesi hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.
Soruları cevaplamak için geldiklerini söyleyen TOKİ Uzmanı Mehmet Öç, "Genellikle konutlarla ilgili sorular geliyor. Çanakkale merkezde 370 adet konut yapacağız. Konutlara başvuracak kişilerin geliri 16 bin TL'yi geçemeyecek. Üzerine konut olmayacak. Evde 18 yaşını doldurmuş kaç birey varsa tamamı başvuru yapma hakkına sahip. Ancak konutlara başvurular 31 Ekim tarihi itibarıyla bitti. Bu şartlara uyan kişiler arasından büyük ihtimalle Şubat'ın 1'i ile 3'ü arası bu bölgede kuraları çekeceğiz. Bu kura konut belirleme değil, hak sahipliği belirleme kurası olacak. Hak sahipliği kurasından sonra da kurada hak sahibi olmayan kişiler ya IBAN'larına ya da bankaların ilgili şubesine ya da ATM'ye giderek T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru bedellerini geri alacaklar" dedi.
Mehmet Öç, arsa ve iş yerleri için 4 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden, 7 Kasım'a kadar da banka üzerinden başvuruların devam edeceğini kaydetti.
ÇANAKKALE'DE 1250 KONUT, 9 BİN ARSA SATIŞA SUNULACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen de sosyal konut projesinde Çanakkale'de toplam 1250 konutun satışa sunulacağını söyledi. Çanakkale merkezde 3 bin 500, toplamda 9 bin arsanın satışının yapılacağına da dikkati çeken Çelen, "Bunlar Çanakkale OSB'sinin karşındaki bir alanda planlanıyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.
Sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) konutları gezen Hüseyin Mat ise "Evlerin içi çok güzel. Sadece 3+1'ler değil, 2+1'ler de çok güzel. Yapılacak en güzel konut bunlar olsa gerek. Keşke 5 tane alabilsem ama alamayacağıma göre 1 taneye de razı olacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-01 14:34:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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