Çanakkale´de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu S.D.´nin evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 sikke, yüzük, ok ucu, 24 metal obje, 2 dedektör ve ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem yapılırken, savcılıkça serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-02 15:27:54



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