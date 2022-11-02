Çanakkale´de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu S.D.´nin evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 sikke, yüzük, ok ucu, 24 metal obje, 2 dedektör ve ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem yapılırken, savcılıkça serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-02 15:27:54
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