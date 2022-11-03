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Çanakkale Boğazı ve çevresi, 20 bin metrekarelik hayalet ağdan temizlendi

DHA

Çanakkale Boğazı ve çevresi, 20 bin metrekarelik hayalet ağdan temizlendi


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesiyle, bugün kadar yapılan çalışmalarda; Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada açıkları ve Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açılan sahalarında toplamda 20 bin metrekare hayalet ağ toplandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Türkiye genelinde 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi uygulamaya konuldu. Proje ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması amaçlandı. Çanakkale'de ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ortaklığıyla proje kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada açıkları ve Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açılan sahalarında toplamda 20 bin metrekare hayalet ağ su altından çıkarıldı. Bugün ise proje kapsamında yapılan çalışmalarda Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, Lapseki açıklarında hayalet ağları temizlemek için denize daldı. Yapılan incelemelerde su altında tespit edilen 350 metrekarelik hayalet ağ, balonlarla su üstüne çıkarılıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 'Kontrol 17' isimli su ürünleri kontrol botuna alındı.
'41 LOKASYONDA DALIŞLAR YAPILDI'
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Denizlerimizde balıkçılarımızın avcılık yaptığı esnada bazen kaza ile denizlerimize ağlar düşebiliyor veya başka sebeplerden dolayı kasıtlı olarak bırakılabiliyor. Bu bırakılan ağlar zamanla denizin dibindeki biyolojiye ciddi anlamda bozuyor, ekonomik kayıplara sebep oluyor. Aynı zamanda o bölgede ciddi anlamda bir çevre kirliliğine neden oluyor. Bakanlığımızda bu çerçeveden bakarak denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik bir proje geliştirdi. İl müdürlüğü olarak biz de bu projeyi 2016, 2017, 2018 ve 2021 yılları içerisinde uyguladık. Uyguladığımız bu projede özellikle Çanakkale Boğazı, adalarımızın çevresi ve Çanakkale'nin Marmara Denizi'ne açılan sahalarında toplamda 41 lokasyonda dalışlar yapıldı. Bu dalışlar neticesinde 500 bin metrekarelik bir alanın taraması yapıldı. Bu taranan alanlar içerisinde de denizden yaklaşık olarak 20 bin metrekarelik bir hayalet ağ çıkardık. Aynı zamanda 2 bin de ahtapot tuzağı dediğimiz av malzemesi çıkararak, bu projeyi devam ettirdik. Projemiz bu yıl da devam ediyor" dedi.
Karadağ, "Balıkçılarımızdan bir ricamız olacak" diyerek, şunları söyledi:
"Herhangi bir şekilde ağları denize düşebilir veya kaza ile kopabilir, avcılık esnasında kendi ağlarına takılan 'hayalet ağları' görebilirler. Bu noktada il, ilçe müdürlüklerimize haber verirlerse biz orada da çalışma yaparak buradaki hayalet ağları temizleriz."
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince tespit edilen hayalet ağların temizlenme faaliyetlerine koordineli olarak devam edilecek. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-03 11:00:01

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