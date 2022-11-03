Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri dualarla anıldı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı. İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.
Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er için, Seddülbahir Kalesi'nin girişinde anma programı düzenlendi. Törene Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Tören, dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanı´na karanfil bırakılmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-03 16:32:00
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