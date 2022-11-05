Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)

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LAPSEKİ-GELİBOLU FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri, geçici olarak durduruldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-05 09:10:53



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