Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (3)

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BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Yoğun sis nedeniyle saat 03.00'te deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı'nda görüş uzaklığı, normale döndü. Kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilere, saat 14.00 itibarıyla geçiş izni verildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-05 14:41:39



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