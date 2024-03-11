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        Haberler Gündem Çanakkale İmsakiye Takvimi 2024: Çanakkale'de ilk iftar saat kaçta? Diyanet Çanakkale iftar vakti ve sahur saatleri açıklandı!

        Çanakkale İmsakiye Diyanet 2024: Çanakkale'de ilk iftar saat kaçta?

        İl bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İslam aleminde önemli ve özel bir yeri olan "On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı boyunca oruç tutulup, ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayımladı. İşte Çanakkale için ilk iftar ve sahur saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:16
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        Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sona erdi. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Çanakkaleliler iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Çanakkale için ilk iftar ve sahur vakitleri...

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        ÇANAKKALE İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 06:02 07:25 13:29 16:46 19:24 20:42
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 06:00 07:24 13:29 16:47 19:25 20:43
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:59 07:22 13:29 16:48 19:26 20:44
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:57 07:20 13:29 16:48 19:27 20:45
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:55 07:19 13:28 16:49 19:28 20:46
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:54 07:17 13:28 16:49 19:29 20:47
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:52 07:16 13:28 16:50 19:30 20:48

        2024 ÇANAKKALE İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        4

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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