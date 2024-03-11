Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sona erdi. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Çanakkaleliler iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Çanakkale için ilk iftar ve sahur vakitleri...