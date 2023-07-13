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        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin girişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası kapatılan Çanakkale-İzmir kara yolunda ulaşım, İzmir istikametine tek şeritten kontrollü sağlanıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 00:43
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
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        İddiaya göre, Çanakkale'den İzmir istikametine giden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun freni, Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde patladı.

        Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı.

        Kazanın etkisiyle savrulan kamyon daha sona aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne ve otomobile de çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun kasasındaki domatesler yola savruldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılar ile yaralı kamyon sürücüsü ve yanında yer alan kişi de Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kapatılan Çanakkale-İzmir kara yolu, İzmir istikametine tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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