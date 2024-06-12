Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale, Muğla ve Snop'ta orman yangını | Son dakika haberleri

        Çanakkale, Muğla ve Snop'ta orman yangını

        Çanakkale'nin Eceabat, Muğla'nın Milas ve Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını çıktı. Her üç ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eceabat'ın Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        2

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        3

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

        Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

        4

        MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI

        Çanakkale'deki yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        5

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        6

        SİNOP'TA ORMAN YANGINI

        Sinop'un Dikmen ilçesinde de orman yangını başladı.

        7

        İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        8

        İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

        9

        Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

        10

        Çanakkale'de dün de Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

        11

        Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar görmüştü.

        #çanakkal
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"