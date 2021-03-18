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Çanakkale muharibi Yüzbaşı Tevfik'in cepheden ailesine gönderdiği veda mektubu duygulandırdı

Balıkesir Kent Konseyi tarafından kent arşivinde bulunan ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla çoğaltılarak dağıtılan mektupta, şehidin eşi ve çocuğunu ailesine emanet ettiği ve helallik istediği ifadeler yer alıyor

Çanakkale muharibi Yüzbaşı Tevfik'in cepheden ailesine gönderdiği veda mektubu duygulandırdı
AA

Çanakkale Arı Burnu'ndaki cephede şehit düşen Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in, Balıkesir'deki ailesine gönderdiği duygu dolu mektup, 106 yıl sonra çoğaltılarak dağıtıldı.

Balıkesir Kent Konseyi tarafından kent arşivinden çıkarılan mektup, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında, dönemin koşullarına uygun şekilde giyinen bir postacı tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kendisine getirilen mektubu okurken duygulandı.

Postacıya teşekkür eden Yılmaz, gazetecilere, Çanakkale şehitlerini andıklarını belirterek, "Kent Konseyimize böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. O günlerin nasıl yaşandığını, Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in mektubuyla tekrar anlamış olduk." diye konuştu.

- "Beni affedin, ruhumu şad edin"

Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in Balıkesir'deki ailesine gönderdiği veda mektubunda şu duygu dolu ifadeler yer alıyor:

"Sebebi hayatım, sevgili peder ve valideme... Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum, fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum.

Göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezih'ciğimi evvela Cenabıhakk'ın sonra sizlerin himayesine emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse onu yapın. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen gayret edin. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline verin fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde verin. Ağlayacak, üzülecek tabii, teselli edin.

Sevgili peder ve validem... Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affedin, ruhumu şad edin. Ey akraba, dostlarım ve sevenlerim cümlenize veda. Cümleniz hakkınızı helal edin. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda... Cümlenizi Cenabıhakk'a tevdi ile emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Oğlunuz Mehmet Tevfik."

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