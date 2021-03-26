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Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa'da, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, Demirci'nin annesi ve kayınvalidesi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Çanakkale Orman Bölge Müdürü trafik kazası geçirdi: 2 ölü, 3 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'nden Kestel çıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalı minibüs, Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİ istikametine giden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Enver Demirci'nin kazada yaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirci'nin annesi Şadiye Demirci kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren kayınvalidesi Adife Ekmekçi'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. AA'nın haberine göre; minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'yi hastanede ziyaret ederek, yakınlarının sağlık durumuyla ilgili görüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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