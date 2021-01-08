"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz 2020'de yola çıkan mobil müze, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yerini aldı.

Vatandaşların Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananlar hakkında bilgilenmesini amaçlayan müzeyi ziyaret eden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler tırı gezdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı gezici müzede, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle gezmelerine imkan sağlanıyor.

11 Ocak'a kadar Vilayet Meydanı'nda kalacak "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 12 Ocak'ta ise Vega Alışveriş Merkezi önünde vatandaşlarla buluşacak.