Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinoplularla buluştu

AA

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve İskele Meydanı'nda ziyarete açılan müzeyi ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu, mobil müzenin Çanakkale ruhunu 81 vilayete taşımak amacıyla yola koyulduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın Sinop adına ayı bir önem taşıdığını vurgulayan Karaömeroğlu, "Bu savaşlarda sadece deniz cephesinde bin 224 Sinoplu şehit olmuştur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Vatandaşlarımızı mobil müzeyi ziyarete davet ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil müze, yarın kentten ayrılarak Samsun’a hareket edecek.

Bu arada müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.