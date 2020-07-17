Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendiren top mermisi imha edildi - ÇANAKKALE

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alçıtepe köyünde Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini inceledi.Jandarma Komutanlığı patlayıcı madde imha uzmanları, merminin imhasına karar verdi.Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler, mermiyi Kilye Koyu bölgesinde imha etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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