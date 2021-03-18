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Çanakkale şehitleri Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen programda anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

Çanakkale şehitleri Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen programda anıldı
AA

Edirnekapı Şehitliği'ndeki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu toprakları bize vatan kılan aziz kahramanlarımız 106 yıl önce yedi düvele karşı Çanakkale'yi geçilmez kılan irade Dumlupınar'da, Sakarya'da, istiklal ve istikbal mücadelemizde en büyük gücümüz oldu." dedi.

Yerlikaya, "Nice milletlerin tarih sahnesinden silinip gittiği dünyada, tarihin akışını süngüyle değiştirdiniz. Cehennemi göğsünüzle söndürdünüz. Tankın, topun, silahın inanç karşısında hiçbir şey yapamayacağını bir kez daha gösterdiniz. Bedeli kanla ödenmiş cennet bir vatan bıraktınız bizlere." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de yazılan destanın bugün de Kıbrıs, Suriye ve Mavi Vatan'da aynı cesaret ve imanla yazılmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"O aynı ruh ve yalçın irade Türkiye'nin rotasını çiziyor. Hepimize emanet ettiğiniz mübarek vatan toprağında can verdiğiniz nazlı hilalin gölgesinde müsterih olunuz ki; emanetinizi canımızdan aziz bilerek yaşıyoruz. Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümünde başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun."

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da şehitler ve gaziler için dua okudu.

Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de şehitlere minnet duyduklarını dile getirdi.

Törene, Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.

- İmamoğlu'na tepki

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını olduğunu belirten bir kişi, "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum." dedi.

İmamoğlu'nun "Mezarlıktayız sonra sor." yanıtını verdiği vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı." diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme." diye yanıt verdi.

Alandaki güvenlik güçlerince uzaklaştırılan vatandaş, "Pervin Buldan'la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?" diye konuştu.

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