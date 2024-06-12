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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale ve Muğla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Çanakkale ve Muğla'da orman yangını

        Çanakkale'nin Eceabat ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Her iki ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:41
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        Eceabat'ın Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

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        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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        MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI

        Çanakkale'deki yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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        Çanakkale'de dün de Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

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        Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar görmüştü.

        #çanakkal
        #orman yangını
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