Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel Çanakkale şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! Resimli, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri!

18 Mart Çanakkale Zaferimiz, yarın 107. yılında bir kez daha yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük başarısı için yazılmış en güzel şiirleri bir araya getirdik. İşte Resimli, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri!

  • 01
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük başarılarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bu sene de yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında kazanılan Çanakkale Zaferi'ni anmak için düzenlenecek gösterilerde okunacak şiirler merak ediliyor. Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! En güzel, anlam dolu, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri seçenekleri!
  • 02
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    Bülent Ecevit – Çanakkale

     

    “Söyle arkadaşım” dedi Anadolulu Mehmet

    Yanıbaşında ki Anzak erine

    “Nerelerden kopup gelmişin

    Neden çökmüş bu mahsunluk üzerine”

    “Dünyanın öbür ucundan” dedi gencecik Anzak

    “Öyle yazmışlar mezar taşıma

    Doğduğum yerler öylesine uzak

    Örtündüğüm topraksa gurbet bana”

     

    “Dert edinme arkadaşım” dedi Mehmet

    “Değil mi ki yurdumuzun koynundasın ilelebet

    Sende artık bizdensin

    Sende bencileyin bir Mehmet”

     

    Çanakkale toprağının

    Üstü cennet altı mezar

    Kavga bitmiş mezarlarda

    Kaynaş olmuş yiten canlar

    “Ya sen” dedi Mehmet

    Oyun çağındaki İngiliz erine

    “Yaşın ne senin kardeş

    böylesine erken buralarda işin ne”

     

    “Yaşım sonsuza dek on beş”

    dedi ufak tefek İngiliz eri

    “Köyümde askercilik oynar

    coştururdum trompetle bizimkileri

     

    Derken kendimi cephede buldum

    Oyun muydu gerçek miydi anlamadan

    Bir sahici kurşunla vuruldum

    Sustu boynumdaki trompet

     

    Son verildi böylece oyundan bozma işime

    Gelibolu’da bana bir yer kazıldı

    Mezar taşıma ‘Onbeşinde trampetçi’ yazıldı

    Öyküm de künyem de bundan ibaret…”

     

    Yağmur yağıyordu usul usul toprağa

    Gözyaşları düşerek üstüne sanki

    Damla damla ağlıyordu uzaktan uzağa

    Sahibini yitiren bir trompet

    “Ya sizler” dedi Mehmet

    Dünyanın dört kıtasından

    Mezar dolusu erlere

    “Hangi rüzgar savurdu sizleri

    bu bilmediğiz yerlere?”

     

    Kimi İngiliz’di kimi İskoç

    Kimi Fransız’dı kimi Senegalli

    Kimi Hintli kimi Nepalli

    Kimi Avustralya’dan Yeni Zellanda’dan Anzak

    Gemiler dolusu asker

    Her biri niye geldiğinden habersiz

    Gelibolu’nun oya gibi koylarından sızarak

    Tırmanmışlardı dağa bayıra

    Siper siper yara gibi yarılan toprak

    Mezar olmuştu savaş ardından onlara

     

    Kiminin burada yattığı sanılır

    Kiminin adı bilinse de mezarı bilinmez

    Kiminin de mezar taşında

    On altı,on yedi on sekiz yaşında

    Ebedi istirahate çekildiği yazılı

    Çanakkale topraklarında

    Her birinin erken biten yaşam öyküsü

    Eski yazıtlar gibi taşlara böyle taşlara böyle kazılı

    “Anlamaz mıyım”dedi “halinizden kardeşler”

    adına yazılı taşı bile olmayan asker

    Anadolulu Mehmet

     

    “Bende yüzyıllarca yaban ellerde

    Neyin uğruna bilmeden can vermişim

    Kendi yurdum uğruna can vermenin tadına

    İlk kez Çanakkale’de ermişim

     

    Uğrunda can verdikçe vatanlaştı ancak

    Ekip biçtiğim padişah mülkü toprak

    Değil mi ki sizler alamazsanız bile

    Bu topraklar almış sizleri basmış bağrına

    Sizlere de vatan sayılır artık Çanakkale…”

     

    Çanakkale toprağının

    Üstü cennet altı mezar

    Kavga bitmiş mezarlarda

    Kaynaş olmuş yiten canlar

     

    Bir garip savaştı Çanakkale Savaşı

    Kızıştıkça kızgınlığı dindiren

    Ara verdikçe ateşe düşmanı kardeşe

    Döndüren bir savaş

    Kıyasıya bir savaştı

    Ama saygı üreten bir savaş

    Yaklaştıkça birbirine

    Karşılıklı siperler

    Gönüllerde yakınlaştı

    Düştükçe vuruşanlar toprağa

    Dostlar gibi kaynaştı

     

    Savaş bitti

    Ölenler kaldı sağlar gitti

    Köylü köyüne döndü evli evine

     

    Kır çiçekleri geldiler akın akın

    Çekilen askerlerin yerine

    Yaban gülleri dağ laleleri papatyalar

    Kilim kilim yayıldılar toprağa

    Siper siper

    Toprağın savaş yaralarını örttüler

    Koyunlar koruganları yuva yaptı kendine

    Kuşlar döndü gökyüzüne kurşunların yerine

    Çiçeğiyle yemişiyle yeşiliyle

    Silah yerine sapan tutan elleriyle

    Geri aldı savaş alanlarını doğa

    Can geldi toprağa silindikçe kan izleri

     

    Yeryüzünde cennet oldu öylece

    O cehennem savaş yeri

     

    Şimdi Çanakkale Gelibolu

    Bahçe bahçe

    Ülke ülke

    Mezar dolu

     

    Üstü cennet altı mezar

    Çanakkale toprağının

    Kavga bitirmiş mezarlarda

    Kaynaş olmuş yiten canlar

    “Huzur içinde uyusun”

    Vuruştukları topraklarda

    Kavgadan kinden uzakta

    Yanyana dostça yatanlar
  • 03
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    MEHMET ÂKİF ERSOY - ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

     

    Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

    En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,

    -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-

    Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

    Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!

    Nerde -gösterdiği vahşetle- "Bu bir Avrupalı!"

    Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,

    Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

    Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,

    Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer.

    Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,

    Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!

    Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;

    Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

    Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...

    Hani, tâ'ûna da zuldür bu rezil istilâ!

    Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhlûk-i asil,

    Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,

    Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;

    Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

    Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...

    Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

    Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,

    Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

     

    Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;

    Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;

    Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

    Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

    Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,

    Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.

    Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer

    O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer...

    Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,

    Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.

    Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,

    Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

    Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,

    Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.

    Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...

    Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

    Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

    Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?

    Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?

    Çünkü te'sis-i İlâhî o metin istihkâm.

    Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,

    Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;

    Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;

    "O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme" dedi.

    Âsım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:

    İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.

    Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

    O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar...

    Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

    Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

    Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

    Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

    Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...

    Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

    Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

    "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.

    Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...

    Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.

    "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;

    Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

    Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle,

    Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;

    Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,

    Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;

    Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;

    Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,

    Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

    Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;

    Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...

    Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

     

    Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,

    Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,

    Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...

    Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

    O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;

    Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;

    Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!

    Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

    Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

    Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.
  • 04
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

     

    Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

    Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

    Vatan toprağı için can ile serden geçen

    Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

     

    Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

    Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

    Komayacağız yerde şehitlerin kanını

    Korku bilmez bu millet artıracak şanını

     

    Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı

    Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

    Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

    Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

     

    Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

    Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab

    Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

    Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

     

    Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

    Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

    Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

    'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

     

    Samet Mehmet Bora
  • 05
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    BİR YOLCUYA

     

    Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

     

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

    Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

    İstiklal uğrunda, namus yolunda

    Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

     

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

    Son vatan parçası geçerken ele,

    Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

    Mübarek kanının kattığı yerdir.

     

    Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin

    Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

    Bir harbin sonunda bütün milletin

    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

     

    Necmettin Halil ONAN
  • 06
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    Çanakkale Destanı

     

    Yaşamaz ölümü göze almayan.

    Zafer, göz yummadan koşana gider.

    Bayrağa kanının alı çalmayan,

    Gözyaşı boşana boşana gider!

     

    Kazanmak istersen sen de zaferi

    Gürleyen sesinle doldur gökleri

    Zafer dedikleri kahraman peri

    Susandan kaçar da coşana gider.

     

    Bu yolda herkes bir ey delikanlı

    Diriler şerefli ölüler şanlı

    Yurt için döğüşen başı dumanlı

    Her zaman bu şandan, o şana gider

     

    Faruk Nafiz Çamlıbel
  • 07
    Çanakkale Zaferi şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık! En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri listesi!

    Ziya Gökalp – Çanakkale

     

    Uzaklarda bir ada var,

    Halkına derler İngiliz,

    Hem medeni, hem canavar,

    Fendinden emin değiliz.

     

    Doğrulukta Rus Kazağı,

    Onun yanında sofudur.

    Topu tutar dört bucağı

    Denizlerin Moskofu’dur.

     

    Budur en gizli emeli:

    Müslümanlar uyanmasın!

    Uçtan uca İslam ili

    Kendine arpalık kalsın..

     

    Allah dedi: “Kabul olsun”.

    Ümmetimin bedduası,

    Dağılsın ordusu Rus’un,

    İngilizlerin donanması..

     

    Türk dedi: “Demek yaradan

    Kurtarmayı ister bizden;

    Karaları Kızıl Rus’tan,

    Denizleri İngiliz’den…

     

    Türk köyünden kalktı geldi.

    Hazırladı siperine…

    Bu geliş ok gibi deldi,

    İngiliz’in ciğerini.

     

    Moskof dedi İngiliz’e:

    “Çanakkale aşılmalı;

    Kızıl, Kara, Akdeniz’e

    Hakimiz, anlaşılmalı…”

     

    İngiliz, Fransalı’yı,

    Aldı beyaz kotrasına…

    Tutmuşum sandı yalıyı,

    Geldi Boğaz sefasına…

     

    Beş Mart’ta iki donanma,

    Kal’amıza saldırdılar…

    Toplarımız coşkun suya,

    Zırhlıları daldırdılar…

     

    İngilizler korktu kaçtı,

    Rus ümidi kesti artık;

    Anarşistler bayrak açtı,

    Rus ilinde düştü Çarlık…

     

    Çok geçmeden birdenbire,

    Parçalandı Rus ülkesi,

    Sevinçle düştü tekbire,

    Elli milyon Türk’ün sesi…

     

    Ancak “Turan” hayal değil.

    Hakikata döndü bugün…

    Türk bilecek yalnız bir dil,

    Bizim için bu düğün…

     

    Çanakkale dört devlete,

    Galebeye sen çevirdin!

    Çar kölesi yüz millete,

    İstiklali sen getirdin!

     

    Senden ötürü bilsen daha,

    Kurtulacak nice ülke…

    Ne Afrika, ne Asya’da,

    Kalmayacak müstemleke…

     

    Çünki nasıl karalarda,

    Artık yoksa Rus zorbası;

    Gezemeyecek deryalarda,

    İngiliz’in donanması…

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.