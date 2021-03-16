Çanakkale Zaferi unutulmadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Başakşehir’i ağırladığı maç öncesinde siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Çanakkale Zaferi’ni unutmadı. 18 Mart Perşembe günü 106. yılı kutlanacak olan Çanakkale Zaferi için tribüne dev bir pankart asıldı. Pankartta ‘Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz’ ibaresi yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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