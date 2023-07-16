Çanakkale'de orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyü mevkisinde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÖYLÜLER SU TANKERLERİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Çanakkale´nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan müdahale 20.30 sıralarında sonlandırıldı.

Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor.