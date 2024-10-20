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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale’de orman yangını | Son dakika haberleri

        Çanakkale’de orman yangını

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:01
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        Çanakkale'de orman yangını
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        Lapseki'nin Umurbey beldesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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