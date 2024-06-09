Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Bugün saat 17.00 sıralarında Ayvacık'a bağlı Bahçedere köyü yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan ve ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 6 hizmet aracı ve toplam 48 orman işçisi ile de karadan müdahale başlatıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.