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        Haberler Yaşam Çanakkaleli keçi yetiştiricisinin dördüz oğlak sevinci

        Çanakkaleli keçi yetiştiricisinin dördüz oğlak sevinci

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Halileli köyünde Saanen ırkı keçi yetiştiriciliği yapan Sinan Karadoğan, sürüsüne üçüzlerin ardından dördüz oğlakları katmanın mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:30
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        Dördüz oğlak sevinci
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Halileli köyünde Saanen ırkı keçi yetiştiriciliği yapan Sinan Karadoğan, akşam saatlerinde keçilerine yem vermek üzere çiftliğine gitti.

        Çiftliğindeki anaç keçileri, doğum vakitleri yaklaştığı için sık sık kontrol eden Karadoğan, bu kez bir keçisinin bir batında dört yavru dünyaya getirdiğini gördü.

        Yetiştirdiği keçilerde bu zamana kadar en fazla üçüz oğlakların doğumuna tanık olan Karadoğan, bu kez dördüz oğlak edinmenin mutluluğunu yaşadı.

        Karadoğan, Halileli köyünde 3 yıldır süt verimiyle ünlü Saanen cinsi keçi yetiştiriciliği yaptığını aktardı.

        Akşam bakımı için çiftliğe geldiğinde oğlakları fark ettiğini anlatan Karadoğan, "Anne, yaşı büyük bir keçi olduğu için üçüncü doğumunu yapıyor, yavruların hepsine bakmış, emzirmiş. O nedenle şanslıyız. İkiz, üçüz oğlaklarımız oluyordu ilk defa dördüz oğlaklarımız oldu.

        Mutluyuz. Dört oğlağın yetiştirilmesi hem anne için hem de bizim için zor. İkizde, üçüzde sıkıntı olmuyor ama dördüzü bu sene göreceğiz. Bizim çok ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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        #dördüz oğlak
        #Çanakkale
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