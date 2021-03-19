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Canan Atay'ın ilk solo teklisi yayında

Sanatçı Canan Atay, ilk solo teklisi "Aşk Hiç Biter mi"yi yayına aldı. Şarkı, akustik gitar ve vokalin bir araya gelerek aşkın en pür halini yansıtıyor

Canan Atay'ın ilk solo teklisi yayında - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Uzun yıllar boyunca amatör olarak şarkı söyleyen ve kayıtlar yapan Canan Atay, 2017'de Yavuz Ozan Uçar'la tanışıp, kısa süre önce kurulan grubuna dahil oldu.

Bu süreçte pek çok konserde vokal ve geri vokal olarak yer aldı. Ardından İstanbul Şehir Hatları bünyesinde, vapurda müzik yapmaya başlayarak, pek çok farklı müzik türünde performanslar sergiledi ve büyük bir müzik çevresine sahip oldu.

Sırasıyla KÖFN grubundan da tanıdığımız Salman Tin ile "Uzak Biletler" ve Yavuz Ozan Uçar'la "Bahçemizde" şarkıları ile dijital platformlarda yer almasının ardından şimdi ilk solo teklisi "Aşk Hiç Biter mi"yi yayına aldı.

Yaşanmışlığın her anında bir ilişkinin insanda yarattığı duygusal durumları ele alan ve bir yolculuk hikayesi olan parça, akustik gitar ve vokalin bir araya gelerek aşkın en pür halini yansıtıyor.

"Aşk Hiç Biter mi", bugün BBI Music Co. etiketiyle yayınlandı.

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