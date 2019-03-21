Önerileri ile büyük polemikler yaratan ünlü doktor Canan Karatay, bu kez sağlık sigortasında gündeme oturmaya aday. Çünkü sigorta şirketleri diyetisyen olarak bilindiği için başka bir amaçla yapılsa bile Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmiyor.

Sigortacılar normalde kalp doktoru (kardiolog) olan Karatay'ın televizyonlarda ve diğer basın yayın organlarında diyetisyen veya beslenme uzmanı olarak görüşler verdiğini ve hastaların da bu görüşler doğrultusunda Karatay'ın çalıştığı hastaneye başvurduğunu belirtiyor. Bazı sigorta şirketleri ise doktorları baştan reddetmese de ana gerekçe eğer poliçe teminatına girmiyorsa ona bağlı tüm işlemler reddediliyor.

Yani sigorta şirketi herhangi bir hasar ödemesi yapmıyor. Ücreti siz cebinizden karşılıyorsunuz. Özellikle bakılan şey yapılan işlemin estetik kaygılar içerip içermediği. Örneğin obezite tedavisi için yapılan mide küçültme ameliyatını kabul eden şirketler daha da incelmek için yapılan estetik emeliyatlar veya diyet harcamalarını kabul etmiyor.

ÇOK TETKİK İSTENİYOR

Bu tip ünlü doktorlara gidenlerin hastalıklarının tespit edilmesi için bir çok tetkik yapıldığı ve bu tetkiklerin bir çoğunun beslenmeyle ilgili konular olduğunu belirten sigortacılar hem muayene ücreti hem de tetkikleri fazla olan Karatay gibi doktorların kamuoyunda da diyetisyen olarak bilindiğine dikkat çekiyor. Sadece Karatay değil, televizyonlardan, gazetelerden tanıdığımız bir çok ünlü doktorun reçeteleri de kabul görmüyor. Bu doktorlara muayene olanlar tüm masrafları cebinden ödüyor.

KENDİNE ZARAR VARİRSEN TAMİNAT DIŞI KALIRSIN

Sağlık sigortası olan kişilerin teminat dışı kalan bu ve bazı hallere dikkat etmesi bunları iyi bilmesi gerekiyor. Ancak Türkiye'de genellikle kişiler sigorta yapılırken çok meşakkatli olduğu için sözleşmeleri okumuyor ve yeteri derecede bilgilenmediği için çoğu zaman mağdur da olabiliyor. Taminat dışı kalma halleri Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 2’de yer alıyor. Vatandaşların sigorta süresi içinde hastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde teminat dışında kalınan hallerin başında harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar geliyor. İkinci olarak cürüm işlemek veya cürme teşebbüs edenler ve üçünçcü olarak da tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması sigorta kapması dışında kalıyor. Ayrıca esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile teminat dışı haller olarak dikkat edilmesi gereken konular.

İŞTE SAĞLIK SİGORTASINDA ÖDENMEYEN 36 MADDE

1. Sigortalı olunmadan önce var olan beyan edilmemiş rahatsızlık ve hastalıklarınız ile bu hastalıkların periyodik devamlılık ve nüksleri,

2. Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, organ eksiklikleri, deformitelerin tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri,

3. Yedi (7) yaş altı çocuklarda göbek ve kasık fıtıkları,

4. Skolyoz, Kifoz, Halluks Valgus ile ilgili tetkik ve tedaviler,

5. Epilepsi ile ilgili her türlü tetkik ve tedavi giderleri,

6. HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,

7. Her tür nedenle sünnet,

8. Penil protez, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili muayene, tetkik ve tedavi giderleri,

9. Genital herpes, genital ve anal papillomatöz lezyonlar, siğiller, kondiloma aküminata, HPV enfeksiyonları, genital ve anal molluscum contagiosum, sifilis, gonore,

10. Düşük nedenlerinin araştırılması, infertilite (kısırlık) teşhis ve tedavisi (ovülasyon takibi, infertilite tetkiki amaçlı yapıldığı belirlenen HSG, adhezyolizis, tuboplasti vb.)

11. Demansiyel sendromlar (alzheimer hastalığı ve bunamalar),psikiyatrik, geriatrik hastalıklar ve psikoterapi gerektiren durumların tetkikleri, tedavileri ve komplikasyonları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm giderler, psikiyatrik ilaçlar ve zeka testi vb. tetkikler, her ne nedenle yapılırsa yapılsın ses ve konuşma terapileri,

12. Kozmetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, Kilo Kontrol bozuklukları ile ilgili (şişmanlık veya zayıflık) tetkik ve tedavi giderleri, hiperhidrozis (aşırı terleme) ile ilgili giderler,

13. Organ ve kan naklinde verici giderleri, organ ücreti ve organın ulaştırılması masrafları,

14. Şaşılık ve gözde kırma kusuru tedavisine yönelik operasyonlar,

15. Kaza sonucu veya yanma sonucu olmadığı takdirde estetik ve rekonstrüktif cerrahi, jinekomasti tetkik ve tedavileri, meme küçültme ve büyütme ameliyatları,

16. Genetik hastalıklar, genetik hastalıklarla ilgili muayene ve incelemeler ile genetik kusurlar,

17. Alerji aşıları ve alerjik hastalıkların klasifikasyon testleri,

18. Sağlık Bakanlığı Aşı Takviminde yer alan 0–6 yaş arasındaki çocukların rutin aşıları ile kuduz ve tetanoz aşıları dışındaki tüm aşılar ve bu aşılarla ilgili test giderleri,

19. Horlama ve uyku apne sendromu, septal deviasyon, konka hipertrofisi, nazal valv hastalıklarına ait tüm giderler, (Sigortacı’da ÖBYG hakkını elde etmiş olan 5 yıllık sigortalık süresini doldurmuş kişilerde Septal Deviasyon ve Konka Hipertrofisi, kapsam dahilinde değerlendirilir.)

20. Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi, Koroner CT Anjiyo, EBT (Elektron Beam Tomografi),sanal anjiyo, sanal kolonoskopi ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler

21. Kordon kanı ve kök hücre alınması, nakli ve işlenmesi ile ilgili tüm giderler,

22. Motor ve mental gelişim bozukluğu ile büyüme ve gelişme bozukluklarına ait giderler,

23. Tıbbi ve yardımcı tıbbi malzeme statüsünde değerlendirilemeyecek her türlü alet, cihaz ve yine her ne ad ve isim altında olursa olsun bu cihazlara ait alet kullanım bedeli, alet-cihaz kira bedeli (robotik cerrahi için robot kullanımı-kira ücreti gibi) ile ilgili tüm giderler,

24. Kaplıca kürleri, çamur banyoları, şifa kürleri, masaj, jimnastik salonları ve zayıflama merkezleriyle ilgili giderler, çocuk bakımı, çocuk maması, bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili tüketim malzemeleri, alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan (tedavi amaçlı kullanılan medikal şampuanlar hariç),saç solüsyonu, diş macunu, tatlandırıcı, kozmetik ürünler,

25. Özel hemşire masrafları, telefon, hasta ve refakatçi yemekleri haricindeki yiyecekler ve benzeri tüm ekstra harcamalar, suit oda farkı,

26. Sigortalının alkolizm ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili her türlü giderleri, alkol zehirlenmesi, alkol kullanımı sonrası olabilecek hastalık ve kazaların gerektirdiği tedavi masrafları,

27. Poliçede belirtilen 'Doktor' ve “Sağlık Kurumu” tanımına uymayan kişi ve kurumlara ait faturalar,

28. Anlaşmalı ya da Anlaşmasız Sağlık Kurumları’nda poliçe teminatları kapsamında değerlendirilecek işlemlere ait doktor ücretlerinde talep edilen öğretim üyesi farkı (Doçent, Profesör doktor ücreti farkı)

29. Bilimselliği kanıtlanmamış Deneysel ya da Araştırma amaçlı yapılan işlemler, well-being, alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, mezoterapi vb.) ile ozon terapisi,

30. Trafik kazası sonucu oluşan durumlar hariç; diş, diş eti, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik muayene, tetkik, tedavi ve komplikasyonları ile diş hekimi tarafından yazılan reçeteler,

31. İlaç olarak kabul edilmeyen madde ile Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmemiş tüm ilaçlar,

32. Hiçbir semptoma bağlı olmaksızın yapılan veya tanı ve tedavi ile doğrudan ilgili olmayan işlemler ile kontrol amaçlı yapılan işlemler,

33. Özel şartlarda tanımlanmış olsun ya da olmasın poliçenin teminat tablosunda belirtilmeyen haller.

34. Lisanslı ve Profesyonel yapılan her türlü spor sonucu meydana gelecek sakatlanma ve yaralanmalar.

35. Sigortalının ehliyetsiz araç kullanımı sonucu olan kazaların gerektirdiği tedavi masrafları.

36. Vefat halinde cenaze ile ilgili giderler (morg, cenaze nakli vb.)