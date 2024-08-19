Canan Maktal'dan ilk kişisel sergi: 'Özgür Bir Ruha Pranga Vurulamaz!'

Sanatçı Canan Maktal’ın, Dilek Maktal Canko küratörlüğünde gerçekleşecek olan 'Özgür Bir Ruha Pranga Vurulamaz!' isimli ilk kişisel sergisi 5 Eylül - 21 Eylül tarihleri arasında Labirent Sanat'ta olacak.

Sergi, kadınların tarih boyunca eril güce karşı toplumsal alanda kendilerine yer açma mücadelesini ve bu mücadelenin günümüzde de devam eden izlerini gözler önüne seriyor. Sergide, 25 kadının eril hakimiyetin hüküm sürdüğü bir dünyada nasıl ayakta kaldıkları ve başarıya ulaştıkları anlatılıyor. Canan Maktal’ın uzun süredir Ot Dergisi’nde paylaştığı bu güçlü hikayeler, sergi aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor.

Yayoi Kusama

Maktal'ın yırtılmış kağıtlarla oluşturduğu resimleri, kadınların mücadele sürecinde paramparça olan kalplerini ve ruhlarını simgeliyor. Resimler, kadınların tüm sadelikleriyle yeniden nasıl bir bütün oluşturduklarını ve kararlılıkla gözlerimizin içine baktıklarını etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Canan Maktal

Canan Maktal, bu sergi ile kadınların gücünü ve direncini gözler önüne sererken, izleyiciyi de içlerindeki bu gücü keşfetmeye davet ediyor.