Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kendilerini 'amatör' olarak tanımlayan Canbay&Wolker ikilisi, “Tabii ki profesyonellik de olmalı ama o amatör ruhu kaybetmek istemiyoruz” dedi.



Hiçbir ünlüyle ortak çalışma yapmayı düşünmediklerini belirten ikili, “Kendi yolumuzda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.