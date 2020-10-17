Candeias: "Denizlispor maçında 3 puan almak istiyoruz"

Candeias, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Fakat Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında mücadele ortaya koymaya başladık. Bu mücadelenin karşılığı olarak puanlar gelmeye başladı. Bizim için 3 maç geride kaldı, önümüzde Denizlispor maçı var. Bu maça hazırlanıyoruz ve takım iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor ile 19 Ekim Pazartesi günü Ankara'da oynayacakları maça ilişkin Portekizli futbolcu, "Beşiktaş maçından sonra bu maç bizim için daha önem kazandı. Fakat bizim için her maç önemli. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Takımımız motive bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Son maçta iyi bir karakter ortaya koyduk. Bunu, bu maça da yansıtmak istiyoruz. Evimizde oynayacağımız Denizlispor maçında 3 puan almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NOBRE İLE ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR

Teknik direktör Mert Nobre ile çalışmaktan keyif aldıklarını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Mert Nobre ile çalışmak gerçekten bizim için büyük bir keyif. Diğer oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Kendisiyle çok iyi bir iletişimimiz var. Bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda kendisinin futbol görüşünü bizler de kabul edip uygulamaya soktuk. Hem hocamızın hem de kulübümüzün hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Şu anda çok iyi bir uyumumuzun olduğunu söyleyebilirim."