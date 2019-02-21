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"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk ile ayrıldılar haberlerine açıklık getiren Selin Şekerci, "Sürekli bizi ayırıyorlar, barıştırıyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hiç sesimi çıkartmıyorum haberler karşısında. Bizi bir ayırıyorlar, bir barıştırıyorlar ama bizim ilişkimiz devam ediyor. Çok mutluyuz" dedi.