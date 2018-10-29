Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı. Caner Erkin de bu mücadeleyle birlikte gol hasretine son verdi!

Beşiktaş'ın 72. dakikada üçüncü golünü atan Caner Erkin, bin 274 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Ligdeki son golünü 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin Balıkesirspor ile 2 Mayıs 2015'te yaptığı karşılaşmada atan Caner, siyah-beyazlı formayla da Süper Lig'de bu sevinci ilk kez yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada da bir gol atan Caner Erkin, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

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