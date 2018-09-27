Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavana küfür ettiği iddia edilen ve hakkında iddiname hazırlanan Caner Erkin, hakim karşısına çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi talep edilen Caner Erkin ile avukatları katıldı. Hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı.



"KÜFÜR ETMEDİM"

Duruşmada ifade veren Caner Erkin, Hakem Mete Kalkavan’a küfür etmediğini söyleyerek “Maç sonunda hakem Mete Kalkavan ile soyunma odasında konuştuk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu” dedi.

Mahkeme, bir önceki duruşma tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın duruşmaya gelmemesi nedeniyle hakkında ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma ertelendi.



ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Bir önceki duruşma ifade veren hakem Mete Kalkavan, savcılık aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek “ Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ