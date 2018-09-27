Öne Çıkanlar
Caner Erkin
Futbol
Haberler > Futbol

Caner Erkin, hakim karşısına çıktı

Geçen sezon Medipol Başakşehir'le oynanan maçta hakem Mete Kalkavan’a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, hakim karşısına çıktı. Kalkavana hakaret etmediğini dile getiren Erkin, "Maç sonunda hocayla soyunma odasında konuştuk, aramızda problem yoktu" dedi. Duruşma ertelendi

27 Eylül 2018 Perşembe, 14:23 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavana küfür ettiği iddia edilen ve hakkında iddiname hazırlanan Caner Erkin, hakim karşısına çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi talep edilen Caner Erkin ile avukatları katıldı. Hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı.

"KÜFÜR ETMEDİM"

Duruşmada ifade veren Caner Erkin, Hakem Mete Kalkavan’a küfür etmediğini söyleyerek “Maç sonunda hakem Mete Kalkavan ile soyunma odasında konuştuk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu” dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, bir önceki duruşma tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın duruşmaya gelmemesi nedeniyle hakkında ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma ertelendi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Bir önceki duruşma ifade veren hakem Mete Kalkavan, savcılık aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek “ Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 2
  • Misafir 3 dakika önce
    İstanbul gibi bir yerde gereksiz mahkemeyi meşgul ediyorlar trafikte herkes sövüyor
  • Misafir 28 dakika önce
    meşgul etmeyin adalet i
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.