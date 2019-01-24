Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi.

Yenilediği imajı dikkat çeken güzel oyuncu Şükran Ovalı ile eşi Caner Erkin hem kendiler hem de yeni dünyaya gelen çocukları için alışveriş yaptı.