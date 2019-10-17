Bu sezon "Evlat" isimli tiyatro oyunu ile sahnelere dönen başarılı oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaş'ın önemli futbolcularından Caner Erkin, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. Bir mağazadan uzun süre alışveriş yapan çift, alışveriş turları boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı.

Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra vale noktasında araçlarını bekleyen çift, kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ise ihmal etmedi.