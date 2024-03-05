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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Caner Yazar Herkes Oynar' Baba Sahne'de

        'Caner Yazar Herkes Oynar' Baba Sahne'de

        "Ayrılsak da Beraberiz", "Çocuklar Duymasın", "Seksenler", "En Son Babalar Duyar", gibi sevilen dizilerin senaristi Caner Güler, "Caner Yazar Herkes Oynar" adlı gösterisiyle 10 Mart'ta Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:23
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        'Caner Yazar Herkes Oynar' Baba Sahne'de
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        Televizyon seyircisi tarafından çok sevilen "Ayrılsak da Beraberiz", "Çocuklar Duymasın", "Yarım Elma", "Seksenler", "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Yasemince", "Papatyam", "En Son Babalar Duyar", "Emret Komutanım", "Saklambaç" gibi dizilerin senaristi Caner Güler, yıllar sonra tekrar sahneye çıkıyor.

        Yazdıklarıyla TV ekranlarında seyircileri güldüren Güler, şimdi “Caner Yazar Herkes Oynar” isimli gösterisiyle Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak. Gösterisinde seyircilerin hikayelerini interaktif biçimde, canlı olarak sahnede yazarak, senaryosunu, konuk oyuncusuna ve seyircilere oynatacak olan Caner Güler'in ilk konuğu Ozan Güven olacak.

        10 Mart Pazar günü saat 20.00'de sahnelenecek gösterinin biletleri babasahne.com'da.

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        #baba sahne
        #caner güler
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