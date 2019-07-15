Canevim 7. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Canevim'de atölyenin mahallede açılması hem Feryal ile Taylan'ın gerilimi arttırdı hem de iyice çıkmaza giren Ömer ile Ceylan ilişkisini adım adım bitiriyor. Taylan, Ceylan ile Ömer arasındaki her şeyin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bölümün final sahnesinde Ceylan'ın Taylan ile vakıf gecesine gitmesine deliren Ömer, Ceylan ile arasındaki her şeyin bittiğini söyledi. Canevim 8. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 7. son bölüm özeti haberimizde...

CANEVİM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Canevim yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. canevim 8. yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

CANEVİM 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ben bir tek adamın yalanına kandım Ömer o da sendin!"

Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur. Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Artık Ömer'in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan'la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ceylan, Taylan'ın gittikçe belirginleşen tavırları sonucunda artık onun ilgisinden neredeyse emindir. Ancak Taylan'dan beklenmedik bir manevra gelecektir. Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan'ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan'la sürekli çatışma halinde olan Müjgan'ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir.