Canevim dizisi nerede çekiliyor? Canevim oyuncuları kimler? Canevim konusu nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Canevim duygusal hikayesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğacak, oyuncu kadrosuyla da hayran bırakacak.

CANEVİM KONUSU

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Canevim dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin bazı bölümleri İstanbul'un Balat semtinde çekiliyor.

CANEVİM OYUNCULARI

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Biran Damla Yılmaz

Aras Aydın

Özgür Çevik