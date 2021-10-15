Kardeşini katleden ağabeyden şoke eden savunma! 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında Sevda D. (20), merkez Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulunmuş, olayda kullanıldığı düşünülen silahın evdeki dolabının üzerinde bulunması nedeniyle ağabey Volkan D. (24) gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Volkan D. ve taraf avukatları katıldı.

KATİL ZANLISI AĞABEY SAVUNMA YAPTI

Sanığın yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakkında “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Volkan D., karardan önce son savunmasını yaptı.

"ÖLDÜRMEK İÇİN SEBEBİM YOK"

Hakkındaki suçlamayı reddederek önceki beyanlarını tekrar eden ve kardeşinin intihar ettiğini öne süren sanık Volkan D., “Ben kız kardeşimi öldürmedim. Öldürmek için hiçbir sebebim yok. Mahkemenin vicdan ve adaletine sığınıyorum” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan D.’nin mevcut halinin devamına hükmederek sanığın “kardeşi kasten öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.