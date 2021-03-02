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HaberlerGündem3. SayfaCANİ BABA! Son dakika: "Allah yolunda" deyip oğlunu kesmişti! O vahşeti anlattı!
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"Allah yolunda" deyip oğlunu kesmişti! O vahşeti anlattı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu 16 yaşındaki A.O.A.'yı, Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın (42),teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

CANİ BABA! Son dakika:
"Allah yolunda" deyip oğlunu kesmişti! O vahşeti anlattı!
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DHA

Zonguldak Çaycuma İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42),geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı.

Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu.

ÇOCUK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

"KASAPTAN ALDIĞIM BIÇAĞI ÇIKARDIM"

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım.

"ÜSTÜNE MONTUNU ÖRTTÜM"

Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm.

Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor.

"BENİM BİR ŞEY BİLME ŞANSIM YOK"

Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.

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