Canikdere Şelalesi yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

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Beşel, şelalenin yerli ve yabancı turistler için önemli dinlenme ve gezi alanı olduğunu dile getirerek, "Çevre ilçelerden, illerden ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ziyaretine konu oldu. Mutluyuz, burası güzel bir yer. Gürültü, egzoz ve çevre kirliliğinden uzakta, insanların zihin dinlendirebileceği bir alan olarak ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

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Şelalenin ilgi gördüğünü aktaran Beşel, şunları kaydetti: "Canikdere Şelalesi, 4 mevsim farklı güzelliklere bürünüyor. İlkbahar döneminde tabiri caizse yalan dünya cenneti oluyor. Işıklandırması var, akşam da istediğiniz saatlerde burada gezinti yapabilirsiniz. Misafirlerin dinlenebileceği ve ilçenin farklı lezzetlerini tadacağı restoranlar, sosyal tesis ve dinlenme alanları bulunuyor. Doğa bizim, işlendiği takdirde çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Doğamızı eğlenme, stres atma alanı olarak tanzim etmeyi öncelikli belediye görevlerinden biri olarak görüyorum."