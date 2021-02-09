"Canım, ciğerim" dediği ağabeyini verdiği karaciğer dokusuyla hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

"Canım, ciğerim" dediği ağabeyini verdiği karaciğer dokusuyla hayata bağladı

Şanlıurfa'da karaciğer hastası Emrah Acar, kardeşinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

AA

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer rahatsızlığı bulunan 31 yaşındaki Emrah Acar, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tetkikler sonucu Acar'a siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Acar'ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

Yakınlarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından sadece 30 yaşındaki erkek kardeşi Vakkas Acar ile dokuları uyuştuğu belirlenen Emrah Acar, kardeşinden alınan karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

Emrah Acar, AA muhabirine, yaklaşık 4 ay önce mide kanamasıyla rahatsızlığının farkına vardığını belirterek, doktorların kendisine acil nakil olması gerektiğini söylediklerini anlattı.

Yedi kardeşinden sadece birinin dokusunun uyuştuğunu ifade eden Acar, "Kardeşim benim durumumu öğrenince bir an olsun tereddüt etmeden gönüllü oldu. Karaciğerinden parça vererek bana can oldu, o benim her şeyim. Benim yerimde o olsaydı ben de aynısını yapardım. Sanki dünyaya yeni gelmiş gibi oldum. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Vakkas Acar da ağabeyini çok sevdiğini, onun acı çekmesine dayanamadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağabeyim benden bir yaş büyük, rahatsızlanınca çok üzüldük. Ailemde birçok kişi doku vermeye çalıştı fakat onlarınki uyuşmadı. Benim dokum uyuştu. Ben de karaciğerimden parça verdim. Onu çok seviyorum. Ağabeyim benim canım, ciğerim, ona can oldum. Gerekirse canımı veririm. Ben de aynı durumda olsaydım o da karaciğerinden parça verirdi. Allah, onu bize bağışladı. Şükürler olsun sağlığına kavuştu."

- "Durum iyi, ikinci baharını yaşıyor"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Emrah Acar'a siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyduklarında acil organ nakli yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Hastanın kadavradan nakil sırasına konulduğunu ifade eden Yılmaz, "Hastamızın durumu ağırlaşınca kardeşi Vakkas karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Acar'ın durum iyi, ikinci baharını yaşıyor. Ağabey ve kardeşi taburcu ettik. Bundan sonra hastamız daha güzel şekilde hayatına devam edecek inşallah." diye konuştu.

Ameliyat ekibinde yer alan Genel Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder de başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emrah Acar'a canlı vericiden nakil yaptık. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu."değerlendirmesinde bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
SAĞLIKSigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
DSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber - Haberler
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber
Sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Haberler
SAĞLIKSağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son ...
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi
MUTANT VİRÜS TRABZON'DA! Mutant virüs bir ilde daha görüldü! Hızla yayılmaya devam ediyor! - Haberler
SAĞLIKMutant virüs Trabzon'da da görüldü!
9 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI 8 Şubat 2021... Koronavirüs vaka, vefat, test sayısı! İşte son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA HABERLERİ: Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!
SAĞLIKTehlikeli deney!
8 ŞUBAT KORONA TABLOSU! Sağlık Bakanı son dakika açıkladı!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Kovid-19 ölümlerinde sigara içenlerin oranı yüksek
SAĞLIKKoronadan ölenlerin yüzde 85'i kullanıyor