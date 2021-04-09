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HaberlerGündem3. SayfaCANİNİN İLK SÖZLERİ! Son dakika: Bir aileyi katletmişti! Duruşmada "Ben öldürmedim" dedi
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Bir aileyi katletmişti! Duruşmadaki ilk sözü!

Eskişehir'de eski iş ortağı İlkay Tokkal eşi Emel ve 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u defalarca bıçaklayıp öldüren Mehmet Şerif Boğa (29),hakim karşısına çıktı. Üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanık Boğa'nın duruşmadaki ilk sözleri, "Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem" oldu. Duruşma devam ediyor

CANİNİN İLK SÖZLERİ! Son dakika: Bir aileyi katletmişti! Duruşmada
Bir aileyi katletmişti! Duruşmadaki ilk sözü!
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İHA

Eskişehir'de, İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa (29) hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, katil zanlısı Boğa için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KATLETMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre iddianamede katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın İlkay’ı 27, Emel’i 18, Ali Doruk’u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü bilgisine yer verildi.

DURUŞMAYA SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDI

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden başlayan davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal'ın önceki evliliğinden kızı Beyzanur Kayaalp, İzmir'den SEGBİS ile İlkay Tokkal'ın önceki evlilikten oğlu Buğra Can Tokkal, çilingir Ahmet Boz ve bazı tanıklar katıldı.

"O SUÇU BEN İŞLEMEDİM"

Zanlı Mehmet Şerif Boğa’nın mahkemedeki ilk sözleri, "Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem" oldu.

Duruşma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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